Manyas'ı sinekler istila etti

Balıkesir Manyas'ta akşam üzeri yoğunlaşan sinek ve sivrisinekler, vatandaşlar için ciddi bir sorun haline gelirken, Kocagöl Mahallesi'nde sivrisinek istilası yaşandı.

Manyas Kuş Cenneti Gölü'nün yanı başında bulunan Kocagöl'de artan sinek yoğunluğu sebebiyle vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamıyor.

Vatandaşlar, yetkililerden acilen önlem alınmasını isterken, durumun rahatsızlık verici boyutlara ulaştığını ifade ettiler.

Öte yandan bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Hasan Şimşek, duvarları simsiyah bürüyen sinekleri cep telefonuyla görüntüledi.