Manyas'ı sinekler istila etti

Kaynak: İHA
Manyas'ı sinekler istila etti

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Köcagöl Mahallesi'ni sivrisinekler istila ederken, vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamaz hale geldi.

Balıkesir Manyas'ta akşam üzeri yoğunlaşan sinek ve sivrisinekler, vatandaşlar için ciddi bir sorun haline gelirken, Kocagöl Mahallesi'nde sivrisinek istilası yaşandı.

Manyas Kuş Cenneti Gölü'nün yanı başında bulunan Kocagöl'de artan sinek yoğunluğu sebebiyle vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamıyor.

Vatandaşlar, yetkililerden acilen önlem alınmasını isterken, durumun rahatsızlık verici boyutlara ulaştığını ifade ettiler.

Öte yandan bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Hasan Şimşek, duvarları simsiyah bürüyen sinekleri cep telefonuyla görüntüledi.

aw211532-05.jpg

aw211532-04.jpg

aw211532-03.jpg

aw211532-01.jpg

aw211532-02.jpg

Son Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü Yerel Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı Spor
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı Dünya
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak Gündem
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak