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Manyas’tan depremzedelere yakacak yardımı

Balıkesir Manyas’ta depremzedeler için yakacak odun yardımı toplandı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:53
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Manyas’tan depremzedelere yakacak yardımı

Manyas’tan depremzedelere yakacak yardımı
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İHA
Manyas ilçesinden deprem bölgesine yardımlar tüm hızıyla devam ediyor, ilçeden sekiz TIR gıda, jeneratör, giyecek ve ısıtıcı yardımı sonrası 4 tır da yakacak odun gönderildi.

Manyas'ın orman kırsal Hacıibrahimpınarı mahallesinden 40 ton yakacak odun ile yardım kervanına katılırken, bölge de odun ticareti yapan şahısların da katılımı ile dört TIR seksen ton yakacak odun deprem bölgelerine sevk edildi.

Panayır çayırına getirilen yakacak odunlar burada hızarlar tarafından biçilerek, gönüllü gençlerin de çuvallara konularak araçlara yüklendi. Orman köylüleri ihtiyaç devam ettiği sürece yakacak yardımlarına devam edeceklerini söylediler.

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