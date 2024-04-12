Manzaranın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düştü. Hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Manzaranın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düştü. Hayatını kaybetti
Kanarya Adaları'ndaki Tenerif Adası'nda, manzara fotoğrafı çekerken şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle denize düşen Çekyalı bir turist yaşamını yitirdi.

10 Nisan'da gerçekleşen bu üzücü olayda, 53 yaşındaki turistin, rüzgar ve dalgaların gücüne yenik düşerek kayalıklardan denize düştüğü rapor edildi.

Olay yerine ambulans helikopter ile ulaşan kurtarma ekipleri, denizden çıkarılan adamın kalp krizi geçirdiğini açıkladılar.

Tüm ilk yardım çabalarına rağmen kurtarılamayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölge yetkilileri, Tenerif Adası'nda yaşanan fırtına nedeniyle halkı şiddetli rüzgarlara karşı uyardıklarını ve güvenlik önlemleri olarak 40 kişiyi tahliye ettiklerini belirttiler.

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