Manzaranın fotoğrafını çekerken kayalıklardan düştü. Hayatını kaybetti

10 Nisan'da gerçekleşen bu üzücü olayda, 53 yaşındaki turistin, rüzgar ve dalgaların gücüne yenik düşerek kayalıklardan denize düştüğü rapor edildi.
Olay yerine ambulans helikopter ile ulaşan kurtarma ekipleri, denizden çıkarılan adamın kalp krizi geçirdiğini açıkladılar.
Tüm ilk yardım çabalarına rağmen kurtarılamayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölge yetkilileri, Tenerif Adası'nda yaşanan fırtına nedeniyle halkı şiddetli rüzgarlara karşı uyardıklarını ve güvenlik önlemleri olarak 40 kişiyi tahliye ettiklerini belirttiler.
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