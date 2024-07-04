Marangoz dükkanı alev alev yandı

Olay, kent merkezindeki ikinci küçük sanayi sitesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Gece bekçileri, marangoz dükkanından yükselen dumanları fark ederek hemen itfaiyeyi aradı ve yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına etkin bir şekilde müdahale etti. Yangın, başka dükkanlara sıçramadan söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.