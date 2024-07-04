Marangoz dükkanı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Marangoz dükkanı alev alev yandı

Afyonkarahisar'daki sanayi sitesinde yer alan bir marangoz atölyesinde sabaha karşı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay, kent merkezindeki ikinci küçük sanayi sitesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Gece bekçileri, marangoz dükkanından yükselen dumanları fark ederek hemen itfaiyeyi aradı ve yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına etkin bir şekilde müdahale etti. Yangın, başka dükkanlara sıçramadan söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

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