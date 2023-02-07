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Kahramanmaraşlı vatandaş: Nerede bu hükümet? Nerede bu Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?

Kahramanmaraşlı bir vatandaş, yaşanan deprem felaketinin ardından kameralara, “Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Maraş’ı sildiler mi?” dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:06
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Maraşlı vatandaş: Nerede bu hükümet? Nerede bu Erdoğan?

Kahramanmaraşlı vatandaş: Nerede bu hükümet? Nerede bu Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?
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ANKA'da yer alan habere göre, arama kurtarma faaliyetlerinin yeterli olmadığını belirten bir vatandaş, “Her gelen ‘O yok, bu yok’ diyor. İçeriden ses geliyor. 36 saat oldu. Üç tane canım içerde. Ses geliyor. Dün geceden beri içerideler. Genç daha 25 yaşında.” dedi.

“NEREDE BU HÜKÜMET”
Arama kurtarma ekiplerinin ağlayan vatandaşları sakinleştirmek amacıyla "Bu şekilde içeridekileri de endişelendirirsiniz" demesi üzerine bir vatandaş şöyle tepki gösterdi:

“30 saat oldu. İçeride insan mı kaldı. İnsanların yarısı içerde yarısı dışarda. Bir tane Allah’ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Maraş’ı sildiler mi? Bir Allah’ın kulu yok.”

“BİLDİĞİN BİR HAYALET ŞEHİR”
Abisinin göçük altında olduğunu aktaran bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Saat dokuzdu. Dokuza kadar bir tane belediye yok mu arkadaş? Tamam, dışarıdan gelenler ulaşamadı. Ne belediye ne polis ne jandarma. Bu insanların hepsi sokakta. Ben Mersin Mezitli’den geldim. Abim göçük altında. Kızını, kardeşim çıkardı. Amcası. Saçını kesmiş çocuğumun, saçı takılmış. Çocuk gözüküyor da bir yardım eden yok ki kurtarsınlar. Belediye, polis, jandarma yok. Bildiğin bir hayalet şehir. Sonradan Ankara İtfaiye geldi. Yalvardım. ‘Malzemem yok abla’ dedi. Sonra bütün ekibiyle geldi. ‘Buradan ses geliyor’ dedik. Çıktılar. Ankara Belediyesi… Özellikle amirlerine çok teşekkür ediyorum.”
 

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FETHİ ULUÇEÇEN
7.02.2023 17:23
duyuruyor sakın ola devlet bub yaptı devlet şunu yaptu demeyin mecburu yapacak kendi parrasaı ile yapılan işlerede okçok teşekkür erderim onlarda benim nimetimdir gurur duyarım  
 
abdullah
7.02.2023 17:20
sy erdogan herkese aynı muamelde bulununna  
 
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