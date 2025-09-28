Marc Marquez, MotoGP'de şampiyonluğunu ilan etti

Motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonu MotoGP'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde yapıldı.

24 tur süren yarışta bitiş çizgisini 42 dakika 9 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marc Marquez, sezonun bitimine 5 yarış kala kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci, Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü oldu.

Yarışın ardından gazetecilere açıklama yapan Marc Marquez, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım" dedi.

Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle: