Marcel Licka Fatih Karagümrük tercihini böyle anlattı: Çok sürpriz oldu!

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Marcel Licka Fatih Karagümrük tercihini böyle anlattı: Çok sürpriz oldu!

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Marcel Licka, ofansif futbol anlayışıyla taraftarlara keyif veren bir takım yaratmak istediğini söyledi.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Marcel Licka beIN SPORT'un konuğu oldu.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Rusya'dan ayrılışı ve Fatih Karagümrük'e gelişini anlatan 48 yaşındaki Çekyalı teknik adam, "Benim için çok sürpriz oldu. Eski takımımla kontratımı bitirdikten 1-2 hafta sonra bana CSKA Moskova'dan teklif geldi ama hava değişikliği istedim. Avrupa'da çalışmak istedim ve bir gün Fatih Karagümrük aradı. 1 haftada hemen anlaştık. Burası çok güzel bir yer. Güzel bir rekabet ortamı yaratacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARA ŞOV İZLETMEK İSTERİM"

Oyun görüşü hakkında da konuşan Licka, "Takımdaki kaliteye bakmak lazım ama bu gelişecek. Ofansif bir felsefeye sahibim. Dinamo Moskova'da (eski takımı) çok kaliteli oyuncularım vardı ve bana imkan sunuyorlardı. Benim düşüncem eğer bir taraftar maça geliyorsa onlara şov izletmek isterim. Kimse 1-0'lık maç izlemek istemez. Çok aktif ve aç bir takım yaratmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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