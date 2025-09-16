Marcel Licka'dan Fatih Terim yorumu: İlginç bir senaryo görebiliriz

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, futbola bakış açısından, son dönemde Çekya Milli Takımı ile adı anılan Fatih Terim'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarını Riva'da sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin çalıştırıcısı Marcel Licka, şans ile oynamamaları gerektiğini belirterek, istikrarlı bir performans ortaya koymak zorunda olduklarını söyledi.

"MAALESEF BÖYLE BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Takıma katılan oyuncularla Karagümrük'ün geliştiğini dile getiren Licka, "İlk haftalara göre aynı Karagümrük değiliz. Her hafta kazanmak isterim. Bazen kötü maçlar çıkarabilirsiniz ama iyi takımlar kötü oynarken bile kazanmayı bilirler. Biz maalesef böyle bir takım değiliz" dedi.

"Kazanmak istiyorsanız son 30 metrede etkili olmanız gerekiyor" diyen Licka, "Biz bunu daha yapamadık. Bizde o öldürücü his, soğukkanlılık yok. Bu da yeni transferlerle adım adım olacak. Çok daha agresif olmamız gerek. İstikrarlı bir oyun oynamamız lazım. Şans ile oynamayı seven bir insan değilim. İstikrara inanan bir insanım. Bu oyunu devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"EVİ YAVAŞ YAVAŞ İNŞA EDİYORUZ"

Ofansif, ileri ve dikine oynanan bir oyunu tercih ettiğini anlatan Licka, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çok şut çekilmesini istiyorum. Bizim kaliteli şutlar çekmemiz gerekiyor. Üçüncü bölgeye geldiğimizde oyuncularıma korkmamalarını ve sakin olmalarını söyledim. Hata yapmaktan korkmayın. 1-0'lık maçları sevmediğimi söyledim. 4-3'lük maçları 1-0'lık maçlara tercih ederim ama bazen 1-0'a da tamam diyebiliyoruz. Kötü oynuyorsanız 1-0'lık skoru kabul edebiliyorsunuz. Taraftarlara heyecanı, ruhu olan bir takım göstermek istiyorum. Bir temelin üzerine bir ev inşa ediyormuşuz gibi düşünün. Bu evi de yavaş yavaş inşa ediyoruz. Yolun başındayız ve bunun meyvelerini daha sonra yiyeceğiz."

"CSKA MOSKOVA'YA HAYIR DEMEK ZOR BİR KARARDI"

Marcel Licka, Fatih Karagümrük'e gelmeden önce Rus ekibi CSKA Moskova'dan teklifi aldığını ve bunu geri çevirmenin kendisi adına zor bir karar olduğunu aktardı.

Türkiye'ye geldiği günden bu yana heyecanlı olduğunu dile getiren Licka, "CSKA Moskova'ya 'hayır' demek zor bir karardı. Çok fazla fikrini değiştiren biri değilim. Sözünü tutan biriyim. Bir kere 'hayır' dedim mi bunu kolay kolay değiştirmem. Parayı düşünen bir insan değilim. Benim farklı heveslerim ve ihtiyaçlarım var. Burada, futbol aşkı diye bir şey var. İnsanlar futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. O yüzden burayı tercih ettim" dedi.

"BİR LİGİN İÇİNDE İKİ FARKLI LİG VARMIŞ GİBİ"

"Süper Lig'de bir ligin içinde iki farklı lig varmış gibi. Burada 4-5 takım öne çıkıyor" diyen Çek teknik adam, genç oyunculara güvendiğinin altını çizdi.

Tarık Buğra Kalpaklı ve Muhammed İyyad Kadıoğlu gibi iyi genç oyunculara sahip olduklarını belirten Licka, "Süper Lig'de bir ligin içinde iki farklı lig varmış gibi. Ligde 4-5 takım öne çıkıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş; bunlar 'Üç büyükler'. İki takım daha bunların arasına katılabiliyor. Daha iyi olmamız için transferlerde önemli adımlar atmamız gerekiyor. İyi seçimler yapmam gerekiyor" diye konuştu.

"CERNY VE JURASEK TARAFTARLARA KEYİF VERECEK"

Marcel Licka, Beşiktaş'ta forma giyen Çek futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek'in Türk futbolu için değerli olduğunu ifade etti.

İki oyuncuyla daha önce tanışmadıklarını söyleyen Licka, "İkisi de bildiğim futbolcular. Çekler olarak her yere uyum sağlayabilen insanlarız. Jurasek genç bir arkadaşımız. Bence iyi bir sol bek oyuncusu. Zeki bir oyuncu. Slavia Prag'dayken onu izliyordum. İyi oynuyordu. Benfica'ya gittikten sonra çok izleyemedim. Şimdi daha çok izleyebileceğimi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Vaclav Cerny'nin çok iyi bir kanat oyuncusu olduğunu vurgulayan Licka, "Geçen sezon Glasgow Rangers'da iyi bir sezon geçirdi. Bire birlerde çok iyi bir oyuncu, çok hızlı. Teknik özellikleri de güçlü, Arjen Robben gibi topla içeriye kat edip, arka direğe efektif şutlar çekebiliyor. Beşiktaş bence iyi bir kanat oyuncusu transfer etti. İki oyuncu da taraftarlara keyif verecek. Türk futbolu önemli iki değer kazandı" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM VE ÇEKYA MİLLİ TAKIMI BİRLİKTELİĞİ İLGİNÇ OLABİLİR"

Licka, Fatih Terim'in Çekya A Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda "ilginç bir senaryo" yaşanabileceğini dile getirdi.

Son günlerde adı Çek Milli Takımı ile anılan Fatih Terim'in iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen Marcel Licka, şunları kaydetti:

"Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarıları olan bir isim. Galatasaray ile UEFA Kupasını kazandı. Birkaç kez milli takımı çalıştırdı. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Fakat kolay da değil. Dışarıdan gelen insanlar için oradaki olaylar nasıl işler? Oradaki kültürü, mantaliteyi öğrenmeleri gerek. Bu zaman alabilir.

Buraya ilk geldiğimde biraz zorlandım. Buradaki kültürü tanımam, burada işler nasıl yürütülüyor öğrenmem gerekti. Sanırım Pavel Nevded de Fatih Terim ile Suudi Arabistan'da beraber çalışmışlardı. Orada tanışmaları da önemli. Birbirlerini tanıyorlar. Sıfırdan doğmayacak bir ilişki bu. Bir de kafamda bir soru işareti var. Çekya Milli Takımı'nın tarihinde yabancı hoca çalıştı mı bundan eminim değilim. Bu birliktelik yaşanırsa ilginç bir senaryo görebiliriz."