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PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:22
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Mardin Nusaybin'de PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi

PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında, tespit edilen noktalarda arazi taraması yapıldı. Taramada, dip tablasından tuzaklanmış 104 milimetre çapında 2 top mühimmatı, 104 milimetre çapında 4 roketatar ile tapaları, 3 antitank mühimmatı ve 2 sevk fişeği ele geçirildi.

(Kaynak: DHA)

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