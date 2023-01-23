PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında, tespit edilen noktalarda arazi taraması yapıldı. Taramada, dip tablasından tuzaklanmış 104 milimetre çapında 2 top mühimmatı, 104 milimetre çapında 4 roketatar ile tapaları, 3 antitank mühimmatı ve 2 sevk fişeği ele geçirildi.
(Kaynak: DHA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.