Mardin'de 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen genç kadın, ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen Z.B. (25), ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Mardin'de 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen genç kadın, ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki Şaheser Apartmanı’nda meydana geldi.

Z.B. isimli kadın, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Z.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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