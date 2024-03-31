Mardin'de AKP ve DEM Partililer birbirine girdi

Kaynak: ANKA
Mardin'de AKP ve DEM Partililer birbirine girdi
Mardin'den gelen haber ülkede yaşanan demokrasi şenliğine gölge düşürdü.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin %59,68 oy alarak zafere ulaştığı Mardin'in Ömerli ilçesinde çıkan kavgaya polis müdahele etmek zorunda kaldı.

İlçede bulunan Atatürk İlkokulu'nda AKP ve DEM Parti üyeleri arasında çıkan arbede büyüyünce polis biber gazına davrandı.

Olayların yaşandığı sırada Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devrim Demir'in Atatürk İlkokulu'nda bulunuyordu.

Biber gazından etkilenen Demir yere yığıldı. Demir'in İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde sıkıntılı bir sonuca rastlanmadığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

2019 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin öncülü olan HDP, Ömerli'de %27,99'luk oy oranıyla ikinci parti olmuştu.

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