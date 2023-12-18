Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan gazından zehirlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Sabah saatlerinde eşini işe uğurlayan Gülistan Karaboğa, çocuklarıyla birlikte uykuya daldı.Gülistan'ın telefona cevap vermemesi üzerine eşi şüphelenerek, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine giden ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Eve giren 112 sağlık ekipleri Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı yataklarında baygın halde buldu. İlk yapılan incelemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.