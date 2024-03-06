Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü

Kaynak: DHA
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü
Mardin’de balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını son anda gören anne Semire Aktürk (33), kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla kızını tutmaya çalıştı. Anne ve 2 çocuğu 6’ncı kattan aşağı düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana gelen olayda, Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i son anda fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile beraber kızını kurtarmak için hamle yaptı. Bu esnada anne ve 2 çocuğu dengesini kaybederek balkondan düştü.

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ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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