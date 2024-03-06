Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana gelen olayda, Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i son anda fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile beraber kızını kurtarmak için hamle yaptı. Bu esnada anne ve 2 çocuğu dengesini kaybederek balkondan düştü.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.