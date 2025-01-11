Mardin'de araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'de araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç tarlaya uçtu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mardin Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Taklalar atarak yan yatan ataçtaki Diyar K. (32), Nurettin K. (20), Gazal K. (13), Fatmanur K. (13), Şemse Karagöz (53) ve Selma Kılınç (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesini ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şemse Karagöz ve Selma Kılınç, hayatını kaybetti.

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Karagöz ve Kılınç'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Mardin'de araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Mardin'de araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

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