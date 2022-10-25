Araçta fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi 

Mardin’de bir şehir içi yolcu otobüsü, seyir halindeyken ön tarafta oturan erkek yolcu rahatsızlandı. Fenalaşarak baygınlık geçiren yolcuyu görenler durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför, rahatsızlanan yolcuya su verirken, araçta bulunan bir sağlık çalışanı da müdahalede bulundu. Daha sonra 112 Acil Sağlık Merkezi’ni arayan şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. Yolcu hastaneye getirildi.

O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sedyeyle tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.(AA)