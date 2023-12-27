Mardin'de bazı alanlara 'Özel Güvenlik Bölgesi' kararı

Mardin'de "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerleri valilik açıkladı.

İlçeye bağlı Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin Mahalleleri kırsalında bulunan bölgeler, 27 Aralık-10 Ocak 2024 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 Kanunu'nca söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.