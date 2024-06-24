Mardin’de bedava hasat başladı. Yüzlerce kişi tarlaya akın etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, 15 dönüm tarlasına ektiği soğanları satamayınca, ürünlerinin çürümemesi için vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Soğanın bedava olduğunu duyan yüzlerce kişi tarlaya akın etti.

Otluk köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Kaya, yetiştirdiği soğanları tüccarlara satamayınca, ürünlerini halkla paylaşmaya karar verdi.

Vatandaşlar, soğanların ücretsiz olduğunu duyunca, çevre köylerden araçlarıyla tarlaya gelerek soğanları topladılar.

Emeklerinin boşa gittiğini belirten Mehmet Kaya, "Kışın 50 liraya satılan soğanı yazın 5 liraya bile satamadım. Tüccarlar benim soğanıma 2-3 lira fiyat biçiyor. Bu soğanları toplamak için işçi tutarsam, her bir çuvalın maliyeti 5 lira oluyor. Bu yüzden satamadığım soğanları kendi köy halkıma ve çevre köylere hayrına dağıtıyorum. Tarladaki soğanlar satılmıyor. Ayrıca çevre köylerde ve bizim köyde 50 dönüm soğan eken var, 100 dönümden fazla eken birçok çiftçi var. Hepsinin emeği şu anda boşa gitmiş durumda” dedi.