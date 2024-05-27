Mardin’de buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Mardin’de buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayan buğday yüklü kamyon devrilirken, kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu Kızıltepe ilçesi mevkiinde dün akşam saatlerinde kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İpekyolu Viranşehir istikametinde ilerleyen 47 ABR 286 plakalı buğday yüklü kamyon, yeni çere yolu kavşağında virajı alamayarak yan yattı.

Kazada, sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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