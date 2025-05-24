Mardin’de çatı yangını! Yürekleri ağza getirdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mardin Artuklu’da 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde bulunan Çınaraltı Apartmanının çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de çatı yangını! Yürekleri ağza getirdi!

Mardin’de çatı yangını! Yürekleri ağza getirdi!

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