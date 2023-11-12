Mardin'de düğünde maganda ateşi: 7 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Mardin'de düğünde maganda ateşi: 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Göktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18), yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ömer Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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