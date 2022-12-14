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Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı

Mardin Valiliği, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:37
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Mardinde eylem yasağı, 15 gün daha uzatıldı

Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
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Açıklamayı, Mardin Valiliği yaptı. Buna göre kentte birtakım eylemler, 15 gün süreyle yeniden yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü içinde yapılan ve mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler haricinde diğer programların 15 Aralık'tan itibaren 15 gün yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Mardin il sınırları içerisinde 15 gün süre ile yasaklanmıştır. 

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.“ (İHA)

 

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