Mardin’de halka bulut görüldü

Havaform'da yer alan bhabere göre, Nusaybin'deki ilginç olay dün saat saat 18:30 sıralarında meydana geldi. İlçenin batı tarafından gökyüzünde halka şeklinde görülen cisim vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

Hareket halindeki cisim ilçenin birçok bölgesinde görüldü. Bu olayı gören bir çocuk "Ooo buluta bakın" diyerek arkadaşlarını uyardı.

Gizemli cisim bir müddet sonra gözden kayboldu. Olayı gören bir vatandaş "Sigara dumanı ağızdan çıkartılırken yapılan halkaya benziyor. Gözlerimle görmesem inanmazdım" yorumunu yaptılar.