Mardin'de hortum korku dolu anlar yaşattı: 'Evler uçacak sandık!'

Hortum, bölgede paniğe neden olurken, birçok tavuğun ölümüne, 3 ev, 3 araç, 1 traktör, elektrik direkleri ve meyve ağaçlarının zarar görmesine yol açtı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen hortum anları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"EV UÇACAK SANDIK, PENCERELER PATLADI!"

Kayacık Mahallesi'nde oturan Ramazan Taner (40), yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Hayatımda böyle bir şey görmedim. Garip sesler duyduk, dışarı çıktığımızda hortumu gördük. Evin duvarları kalkıp iniyordu, uçacak sandık. Pencereler patladı, eşyalar havada uçuştu. Halılar yer değiştirdi, her şey alt üst oldu."

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Yetkililer, hortumun yol açtığı hasarı incelemeye başladı.

Meteoroloji uzmanları, bölgede ani hava değişikliklerinin hortum riskini artırdığına dikkat çekerek, vatandaşları benzer durumlarda kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyardı.

Hortumun görüntüleri, bölge sakinlerinin şaşkınlığını ve doğa olayının yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.