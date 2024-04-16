Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Dargeçit ilçesinde yaşanan bir olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavgada, kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından, polis olaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.A., E.A., M.S.A. ve C.M. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Dargeçit ilçesinde büyük bir gerginliğe neden oldu.