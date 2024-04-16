Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Mardin’de iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
Mardin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Dargeçit ilçesinde yaşanan bir olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavgada, kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Olayın ardından, polis olaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.A., E.A., M.S.A. ve C.M. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Dargeçit ilçesinde büyük bir gerginliğe neden oldu.

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