Mardin’de motosikletli magandalar dehşet saçtı

Olay, saat 21.30 civarında Mardin’in Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi Midyat Caddesi üzerindeki Demiryolu mevkisinde yaşandı. İddialara göre, siyah elbiseli ve kask takan iki motosikletli, ellerindeki tabancalarla rastgele ateş açarak çevrede korku ve paniğe neden oldu. Açılan ateş sırasında yoldan geçen E.G., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Ayrıca, kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı.