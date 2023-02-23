23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Mardin’de öğrenci servisi kaza yaptı: 14 öğrenci yaralandı

Mardin’de öğrenci servisi kaza yaptı: 14 öğrenci yaralandı

Mardin’de servis minibüsünün karıştığı kazada 14 öğrenci yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:53
Takip Et

Mardin’de öğrenci servisi kaza yaptı: 14 öğrenci yaralandı

Mardin’de öğrenci servisi kaza yaptı: 14 öğrenci yaralandı
+
Aa
-

İHA
Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Artuklu ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan kırsal bölgede 34 FSA 028 plakalı öğrenci minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 14 öğrenci yaralandı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kente bulunan hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan kişilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
2
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
3
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
4
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
6
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.