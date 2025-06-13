Mardin’de orman yangını devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin’de orman yangını devam ediyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden yükseldi. Ekipler, yangını sündürmek için bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

İlçenin Konur ve Meşeli kırsal mahalleleri arasında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale ederken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, Diyarbakır'dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Soğutma çalışmaları sırasında Meşeli Mahallesi'nde tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mardin’de orman yangını devam ediyor

Mardin’de orman yangını devam ediyor

Son Haberler
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçti
İşte 2025-26 model Beşiktaş
İşte 2025-26 model Beşiktaş
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu!