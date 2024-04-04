Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA
Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Mardin’de seyir halinde ilerleyen otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin’in Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana gelen olayda, 42 BS 504 plakalı bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı.

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OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobilin sürücüsü, aracı sağa çekip durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, ölen ya da yaralanın olmadığı olayla polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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