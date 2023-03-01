Mardin’de TIR otomobili biçti: 2 ölü

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Alakuş kavşağında meydana geldi. Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan Cemil Gerdanoğlu (47) idaresindeki 33 ADE 910 plakalı TIR, Alakuş Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil TIR’ın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı. Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve TIR sürücüsü Cemil Gerdanoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.