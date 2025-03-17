Mardin’de üç dilde ilahi

Kaynak: İHA
Mardin’de üç dilde ilahi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu, "Ramazan Geldi" ilahisini üç dilde seslendirdiler.

Mardin Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Kasımiye Medresesi gibi şehrin önemli tarihi mekanları Ramazan ayında düzenlenen etkinlikle ayrı bir anlam kazandı.

Diller ve Dinler Korosu, bu tarihi mekanlarda "Ramazan Geldi" ilahisini Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak seslendirdi.

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Yüz yıllardır farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı Mardin'de, üç dilde söylenen ilahi, hoşgörü ve kardeşliğin simgesi oldu.

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İlahi eşliğinde, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği, 10 ilçede kurulan iftar kardeşlik sofralarından görüntüler de yer aldı.

Mardin’de üç dilde ilahi

Mardin’de üç dilde ilahi

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