Mardin'de uyuşturucu satıcılarına darbe

İHA'nın haberine göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 28 kilo esrar maddesi ele geçirdi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, tespit edilen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
İLGİLİ HABERLER