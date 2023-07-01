Mardin’de yanan tarlaya mercek düzeneğinin kurulduğu ortaya çıktı

Mardin’de 50 dönümlük buğday tarlası küle dönmüştü. Yanan tarlaya güneş merceğinin yerleştirildiği ve yangını bu sebepten çıktığı anlaşıldı.

Mardin’de yanan tarlaya mercek düzeneğinin kurulduğu ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre, Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle yangın alanına giderek traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının önünü kesmeye çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçilerin yoğun çabası ile yangın diğer ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 50 dönümlük buğday ekili alan küle döndü.

Yangının söndürülmesinin ardından köylüler arazide güneş merceği kurulu düzenek bulurken durumu jandarmaya bildirdi.

Yangına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerleştirilen mercek düzeneğin neden olduğu belirtildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw913112-01.jpg

aw913112-02.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Abant Gölü’nde bayram yoğunluğu Yaşam
Abant Gölü’nde bayram yoğunluğu
Rüyada matkap görmenin anlamı nedir? Rüyada matkap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada matkap görmenin anlamı nedir? Rüyada matkap görmek ne demek?
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı Güncel
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı Güncel
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek?
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu Güncel
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı Güncel
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı