Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak kentte yasa dışı sanal bahis oynattıkları belirlenen şebeke üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, tablet, tümleşik bilgisayar, tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.