Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: AA
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
Mardin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak kentte yasa dışı sanal bahis oynattıkları belirlenen şebeke üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, tablet, tümleşik bilgisayar, tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

aa-20240309-33935425-33935424-mardinde-yasa-disi-bahis-operasyonunda-5-zanli-tutuklandi.jpg

Son Haberler
Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor Ekonomi
Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor
Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı Yaşam
Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı
Uzmanlar uyardı: Uykusuzluk artıyor Gündem
Uzmanlar uyardı: Uykusuzluk artıyor
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili Şifalı Bitkiler
Diriltme özelliği olan tarçının 6 faydası. Bağırsaktan kalbe her yerde etkili
İngiliz tüccarın Osmanlı İstanbulu’ndaki yılları Kitap
İngiliz tüccarın Osmanlı İstanbulu’ndaki yılları
Erdoğan'ın çok gizli hazırlattığı son emekli planı sızdırıldı Ekonomi
Erdoğan'ın çok gizli hazırlattığı son emekli planı sızdırıldı
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede... Ekonomi
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede...