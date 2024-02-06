Mardin’de ‘yol verme’ tartışması: Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar

Kaynak: DHA
Mardin’de ‘yol verme’ tartışması: Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar
Mardin’de görevli bir hakim ile trafikte yol isteyen 3 şüpheli arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarpan ve H.Ü.’yü kaputun üstüne çıkarak durdurmaya çalışan şüpheliler, serbest bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görevli hakim H.Ü., 2 Şubat tarihinde kızını uçağa bindirdikten sonra Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan otomobiliyle evinde doğru yola çıktı.

İddiaya göre arkasından süratli bir şekilde gelen ve uzun farlarını yakan otomobilde bulunan biri kadın 3 kişi arasında "yol verme" tartışması çıktı.

Hakim H.Ü., o anları kayıt altına aldı.

Görüş alanı daralan hakim H.Ü. ile şüphelilerin kullandığı araçlar çarpıştı.

Kazanın ardından duran H.Ü.’nün bulunduğu otomobile yaklaşan şüpheliler, küfürler yağdırarak araca saldırdı.

Şüphelilerde biri, bu sırada kaputun üzerine çıktı.

KURTULMAK İÇİN POLİS KONTROL NOKTASINA KADAR İLERLEDİ

H.Ü. ise aracını bir süre bu şekilde hareket ettirdi.

H.Ü., saldırıdan kurtulmak için polis kontrol noktasına kadar ilerleyerek yardım istedi.

Bu sırada şüpheliler, H.Ü.’ye saldırmaya devam etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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