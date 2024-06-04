Mardin'deki yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday zarar gördü

Kaynak: DHA
Mardin'deki yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday zarar gördü

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA'larla yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangınlar rüzgarda büyüdü

Tıraşlı, Büyük Ayrık ve Şanlı mahallelerinde tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe'de itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine polisten de yardım istendi. 3 TOMA bölgeye sevk edilerek yangınların söndürülmesine yardımcı oldu.

40 dönüm Kızıltepe'de, 10 dönüm Mazıdağı'nda zarar gördü

Kızıltepe'deki yangınlarda 40, Mazıdağı'nda ise 10 dönümlük arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Özdemir: "Yangın için TOMA Gönderdim"

Öte yandan, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasının protesto edilmesine yönelik eylemde DEM Partililer ile müzakere eden İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Kızıltepe'deki yangına 3 TOMA gönderdiğini ve bunun da vatandaşa hizmet olduğunu söyledi. DEM Partililer ise Özdemir'e "O vatandaşa hizmettir" diye cevap verdi.

Müzakerenin ardından DEM Partililer belediye avlusuna geçti, polis de geri çekildi.

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