Mardin’den dünyaya açılan sanat kapısı! Dev geyik heykelini uzmanlar yorumladı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, çevre kirliliğine dikkat çekmek için geri dönüşüm metal atıklardan yaptığı yaklaşık bir tonluk dev geyik heykeli ile sanat dünyasında yankı uyandırdı. Çakmak’ın eseri, hem estetik bir başyapıt hem de güçlü bir çevresel mesaj sundu.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleriyle desteklenen bu çalışma, geri dönüşümün sanatsal ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre bilimci Dr. Jane Goodall, geri dönüşüm sanatının çevresel farkındalık oluşturmadaki rolüne vurgu yaparak, “Sanat, insanların çevre sorunlarına duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor. Çakmak gibi sanatçılar, atıkları birer uyarıya dönüştürüyor” yorumunda bulundu.

Geri dönüşüm sanatı, son yıllarda küresel çapta ilgi gördü. Journal of Environmental Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, sanat eserlerinin çevre bilincini artırmada etkili bir araç olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın yazarı Prof. Susan Clayton, “Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri, izleyicilerde hem estetik bir hayranlık hem de çevresel sorumluluk duygusu uyandırıyor” dedi.

Çakmak’ın geyik heykeli, bu bağlamda, atıkların yeniden kullanım potansiyelini gösterirken, çevre kirliliğinin yıkıcı etkilerine de ayna tuttu.

Uluslararası sanat çevrelerinde de Çakmak’ın eserleri yankı buldu. Londra’daki Tate Modern’in sürdürülebilir sanat küratörü Dr. Clara Dawson, “Nurettin Çakmak’ın eserleri, yerel bir hikayeyi evrensel bir mesaja dönüştürüyor. Geyik heykeli, doğanın kırılganlığını ve insanlığın sorumluluğunu hatırlatıyor” dedi. Dawson, Çakmak’ın atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu eserlerin, tüketim kültürünün eleştirisi olarak da okunabileceğini belirtti. Benzer şekilde, New York’taki Museum of Modern Art (MoMA) küratörü Carmen Maria Fernandez, geri dönüşüm sanatının, “sadece estetik değil, aynı zamanda etik bir duruş” sergilediğini vurguladı.

Çakmak’ın eserleri, Mardin’in kültürel dokusuyla da bütünleşiyor. Geyik heykeli, Mezopotamya’nın mitolojik ve doğal zenginliklerinden ilham aldı.

Sanat tarihçisi Prof. Griselda Pollock, Çakmak’ın eserlerini değerlendirirken, “Bölgenin tarihsel ve kültürel mirası, Çakmak’ın sanatında modern bir yorumla hayat buluyor. Geyik heykeli, hem yerel hem de küresel bir diyalog başlatıyor” dedi. Çakmak, bu eseriyle Mardin’in sanatsal ve çevresel farkındalık merkezi olma potansiyelini de güçlendirdi.

Nurettin Çakmak’ın dev geyik heykeli, sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda çevre kirliliğine karşı bir manifesto. Atıkların sanata dönüşebileceğini kanıtlayan bu eser, Mardin’den dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor: Doğayı korumak, hepimizin ortak sorumluluğu.