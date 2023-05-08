Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kâbusa çevirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğuştan cilt hastalığı olan ve ender görülen “Epidermolizis Bülloza” hastası 28 yaşındaki Murat Ötünç'ün hayatı cildindeki yaralardan dolayı kâbusa döndüğü bildirildi.

Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kâbusa çevirdi

İHA’nın haberine göre; Kızıltepe ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Murat Ötünç, doğuştan Epidermolizis Bülloza hastalığına maruz kaldı. Nadir görülen ve halk arasında pamuk prenses olarak da bilinen hastalığın acısını doğduğu günden beri çeken Ötünç, vücudunda çıkan baloncukların patlaması sonucu oluşan yaralar nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor, ne de arkadaş edinebiliyor. 28 yıldır bu kabusla yaşayan Ötünç, vücudundaki yaralardan dolayı doğru düzgün banyo bile yapamıyor.

Hastalığının doğuştan geldiğini belirten Ötünç, “Yatmakta zorluk çekiyorum. Gördüğünüz gibi hep böyle kan oluyor. Her kalktığımda duş alıp temiz elbiseler giyiyorum ve bir bakıyorum tekrar leke” sözlerini kullandı.

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