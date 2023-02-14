Dünya Sağlık Örgütü Ebola hastalığının bir akrabası olarak bilinen Margburg virüsünün Ekvator Ginesinde görüldüğünü duyurdu. Peki, Margburg virüsü nedir? Margburg virüsü belirtileri neler?

Ekvator Ginesi, ülkede görülen ilk Marburg virüsü vakasını doğruladı. Ülkede ilave incelemeler devam ederken, temaslıları izlemek, izole etmek ve hastalık belirtileri gösteren kişilere tıbbi bakım sağlamak için etkilenen bölgelere ekipler gönderildi. Peki, Margburg virüsü nedir?

MARGBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Margburg virüsü Ebola hastalığının bir yakın akraba türüdür.

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

MARGBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Marburg ile enfekte olan bir hasta ya da kontamine bir yüzeyle temastan sonra hastalığa ait ilk belirtiler ortalama 5-10 gün içerisinde ortaya çıkar. Kişinin bağışıklık sisteminin verdiği yanıta göre virüsün kuluçka süresinin 5 günden daha kısa 10 günden daha uzun olduğunun görüldüğü vakalar da vardır.

Hastalığın belirtileri genellikle temastan sonraki 7.günde ciddi seviyeye ulaşır.

Marburg virüsü ya da Marburg humması belirtileri kanamalı ateş hastalıklarından birisi olan Ebola virüsü ile benzerlik gösterir.

Margburg virüsü belirtilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

-Marburg virüsü belirtileri hastalığın kuluçka süresinden sonra aniden ortaya çıkar. Ani başlayan ve düşürülemeyen inatçı yüksek ateş, hastalığın ilk belirtilerinden bir tanesidir.

-Özellikle geceleri artan titreme nöbetleri hastalığın belirtilerinden bir diğeridir.

-Marburg virüsü ile enfekte hastaların çoğunda baş ağrısı görülür.

-Bunlara ek olarak sırt ağrısı, kas ve eklem ağrıları da hastalığın belirtilerindendir.

-Bazı hastalarda Marburg humması gastrointestinal sistemde tutulum yapabilir ve bu hastalarda karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir.

-Hastalarda Marburg humması boyunca yoğun halsizlik ve yorgunluk görülebilir.

-Hastaların göğüs, sırt ve karın bölgesinde ortaya çıkan cilt döküntüleri de hastalığın belirtilerindendir.

-Hastalık kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanan hastalık grubu içerisindedir. Virüs ile enfekte kişilerde, damarlarda ani gelişen kanamalar olabilir. Hastalığın ilerlemesi halinde bu kanamalar vücudun tümüne yayılabilir.

-Marburg humması bazı hastalarda merkezi sinir sisteminde tutulum yapabilir. Bu hastalarda gerginlik, sinirlilik, unutkanlık gibi semptomlar görülebilir.

-Enfekte hastalarda belirtiler giderek şiddetlenebilir, pankreas, karaciğer ve böbrek sorunlarına bağlı çoklu organ yetmezliği görülebilir.

-Hastalığın ilerlemesi halinde hastalarda şok gelişebilir ve hasta hayatını kaybedebilir.