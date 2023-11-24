Mario Balotelli trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, dizindeki sakatlıktan dolayı ameliyat olmaya gittiği ülkesi İtalya’da trafik kazası geçirdi.

Brescia şehrinde trafik kazası geçiren Balotelli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Golcü futbolcu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor kulübü, "Bilgilendirme" başlığıyla yaptığı açıklamada:

"Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.