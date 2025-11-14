Benfica'nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı maçta sahaya giren sportif direktör Mario Branco'nun cezası açıklandı. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Branco, 20 gün süreyle tedbirli olarak sahalardan men etti. Soruşturmanın devam edeceği belirtilirken, Branco'nun 6 aya kadar ceza alabileceği ve federasyonun bu hazırlıkta olduğu belirtildi.

A Bola gazetesi, hakemin raporunu da yayımladı.

Hakem Gustavo Correio'nun raporunda, "Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, maç sonunda sahaya girerek bana "Göğsündeki amblemi onurlandır. Sen bir utanç kaynağısın. Seni ve VAR odasındaki Joao Bento'yu mahvedeceğim" dedi. Ardından soyunma odası koridoruna kadar beni takip etti. Soyunma odası koridorunda bana "Seni mahvedeceğim, buna emin ol. Seni ve Bento'yu mahvedeceğim. Seni de onu da... S... palyaçoları, utanç vericisiniz, bugün yaptıklarınız utanç verici." dedi." yazdığı bildirildi.