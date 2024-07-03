Mark Rutte başbakanlık koltuğunu devretti. Bisikletiyle geldi bisikletiyle gitti

NATO'daki görevinden dolayı 14 yıldır oturduğu Hollanda başbakanlığı koltuğunan çekilen Mark Rutte, bugün Binnenhof'ta gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra evine bisikletiyle gittiği görüntüler gündem oldu.

Aslına bakılacak olduğunda Rutte, istifasını sunmak için Hollanda kralının huzuruna giderken de bisikleti tercih etmiş ve o anlarda çekilen görüntüler özellikle uluslararası medyada uzunca bir süre gündem olmuştu.

Rutte, görevde bulunduğu süre boyunca Koga F3 marka şehir bisikletiyle bütünleşmiş, tıpkı istifasını sunarken yaptığı gibi Hollanda Kraliyet Sarayı olan Huis ten Bosch'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde bile makam aracı yerine bisikletini tercih etmişti.

Rutte, Lahey kentinde bulunan ve 1584 yılından itibaren Hollanda başbakanlarının ofisi olarak kullanılan Binnenhof kompleksinde oturduğu süre boyunca bisiklet kullanmasıyla tanınıyordu.

Rutte, Hollanda'da en uzun süre görev yapan başbakanı olmasının yanı sıra bisikletle en çok mesafe kat eden başbakan olarak da tarihe geçti. Ondan önce bu rekor Hollanda Eski Başbakanı Ruud Lubbers'e aitti.

NATO Genel Sekreterliği seçimlerdeki tek rakibi Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mevcut genel sekreter Jens Stoltenberg'in halefi olmaya hak kazandı. Rutter, Norveçli Jens Stoltenberg'in 1 Ekim'de istifa etmesinin ardından NATO Genel Sekreterliği görevine resmen başlayacak.

HOLLANDA ERKEN GENEL SEÇİMLERİNDE NE OLDU?

Hollanda erken genel seçimleri 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti. Seçimlerde 37 sandalye kazanan Geert Wilders önderliğindeki PVV, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki NSC ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki BBB partileri tarafından oluşturulan sağ koalisyon 7 aydır hükumet kurma çalışmalarını sürdürüyordu.

Sağ koalisyonu oluşturan dört parti başbakanın 7 ay boyunca gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof üzerinde uzlaşıya varıldı. Seçimden zaferle çıkan aşırı sağcı Wilders, gergin geçen koalisyon müzakerelerinin sekteye uğramaması için başbakanlık koltuğundan “partiler üstü” konumda olduğunu belirttiği Schoof lehine çekilmişti.

Dick Schoof bugün, Kral Willem Alexander'in ikametgahı olan Huis Ten Bosch Sarayı’da yemin ederek görevine resmen başladı. Bir Hollanda gazetesi yeni başbakan hakkında "Kimse onun kim olduğunu bilmiyor ama o sizin hakkınızda her şeyi biliyor" diye yazdı.