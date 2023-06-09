Mark Zuckerberg Apple'ın sanal gerçeklik başlığını beğenmedi: Benim istediğim bu değil

Editör: Özlem KIRAL

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü konusunda eleştirilir almaya devam ediyor. İlk eleştiri teknoloji meraklıları tarafından fiyat eleştirisi olmuştu.

Apple'ın ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak duyurduğu cihazın Türkiye fiyatı 75 bin TL olarak belirlenmişti.

Meta'nın kurucusu Zuckerberg de Apple Vision Pro’yu beğenmediğini söyledi.

Zuckerberg, Quest’in “insanların yeni yollarla etkileşim kurması ve kendilerini daha yakın hissetmesi” ve aynı zamanda “aktif olma ve bir şeyler yapma” ile ilgili olduğunu belirtti.

"BENİM İSTEDİĞİM BU DEĞİL"

WWDC sunumu için Zuckerberg, “Aksine, gösterdikleri her demo, kanepede tek başına oturan bir kişiydi. Yani, bu sektörün geleceğinin vizyonu bu olabilir, ama benim istediğim bu değil.” dedi.

Mark Zuckerberg Apple Vision Pro hakkında şu açıklamaları yaptı:

”Apple nihayet karma gözlüğünü duyurdu, bu yüzden biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Ne göndereceklerini gerçekten merak ediyordum. Ve açıkçası henüz görmedim, bu yüzden onunla oynadıkça ve ne olduğunu ve insanların onu nasıl kullandığını gördükçe daha fazla şey öğreneceğim.

İlk başta gördüğüm kadarıyla, iyi haber şu ki, ekiplerimizin daha önce keşfetmediği ve düşünmediği hiçbir sihirli çözüm yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla gittiler, tüm teknolojilerinden yedi kat daha pahalı ve şimdi o kadar çok enerji gerektiriyor ki, artık onu kullanmak için bir pile ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var.

Ama bakın, duyurularının şirketlerimizin buna getirdiği değerler ve vizyondaki farkı gerçekten çok önemli. Ürünlerimizin mümkün olduğunca herkes tarafından erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yenilik yapıyoruz ve bu, yaptığımız işin temel bir parçası. On milyonlarca Quest sattık.

Daha da önemlisi, metaverse ve varlık vizyonumuz temelde sosyaldir. İnsanların yeni yollarla etkileşim kurması ve yeni şekillerde daha yakın hissetmesiyle ilgilidir. Cihazımız aynı zamanda aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Aksine, gösterdikleri her demo, tek başına bir kanepede oturan bir kişiydi. Demek istediğim, bu, bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil.

Buna nasıl yaklaştığımız konusunda gerçek bir felsefi fark var. Ve orada ne ortaya koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda birçok yönden iyimser oldu. Ama eğlenceli bir yolculuk olacak.”