Market market maliyet hesaplayan kadına esnaflardan cevap geldi

Sosyal medyada yaptığı maliyet hesaplamalarıyla gündeme gelen kadına esnaftan cevap geldi. Sosyal medya bu düelloyu konuşuyor

Market market maliyet hesaplayan kadına esnaflardan cevap geldi

Editör: Abdullah Keleş

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, marketlerde ve kafelerde verilen hizmetlerin asıl bedellerinin daha düşük olduğunu, verilen hizmetin ufak ayrıntılarla daha yüksek fiyatlara çıktığını anlatan bir kadın son günlerde fenomen oldu.

Çayın gerçek fiyatı ve kafelerde yanına konulan şeylerle maliyetinin daha da arttığını anlatan genç kız sosyal medyada gündem olmuştu.

Genç kız şimdi de limonatanın kafelerde pipet, nane ve limon ile servis edildiği zaman 2 katına çıktığını anlattı. Esnaftan ise cevap gecikmedi.

İş yeri sahibi ise, gerçek maliyetleri tek tek anlatarak fiyatların neden böyle olduğunu anlattı. Çalışanlara verilen maaşları, kiraları, vergileri göz ardı ettiği için kadına tepki gösterdi.

Esnafın sözleri sosyal medyada defalarca paylaşılırken, o düello gündem oldu.

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