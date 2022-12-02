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Marketleri durdurabilene aşk olsun. Poşete de zam istediler

Marketçiler, alışveriş poşetlerine zam taleplerini açıkladı. Her poşet için kasada 25 kuruş ücret tahsil eden marketçiler poşet fiyatının 75 kuruş olmasını istedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:50
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Market poşetlerine zam talep edildi

Marketleri durdurabilene aşk olsun. Poşete de zam istediler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulamasında, poşet fiyatının 25 kuruş olmuştu. Marketlerin talebi ise market poşetlerinin 75 kuruşa çıkarılması oldu.

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre; 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak poşet ücretini belirlemek için senede bir kez yaptığı toplantıyı gerçekleştiren Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda sivil toplum kuruluşları (STK) 25 kuruşun devam etmesini, market temsilcileri ise zam yapılarak poşetin 75 kuruşa satılmasını önerdi.

Komisyonun raporunu değerlendirecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni ücrete ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken toplantı katılımcıları konuyu değerlendirdi.

'25 KURUŞTA KALMALI'

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, poşetlere uygulanan 25 kuruşluk fiyatın 2023’te de devam etmesini talep ettiklerini söyledi. Eroğlu açıklamalarında “Bu uygulamada bakanlığımız amacına ulaşıp, gereksiz kullanımın önüne geçti. Küresel enflasyon ortamında poşet fiyatında artış yapılmayıp 25 kuruşta kalması hem tüketici hem üretici için olumlu olacaktır. Zaten vatandaşın alım gücü çok yüksek değil, 25 kuruşluk fiyat da poşet israfın önüne geçilmesinde etkili oldu. Bakanlığın bu fiyattan devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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1950
2.12.2022 18:35
E haklılar çöp poşeti 1,5 liracık, bu ücret bayram ikramiyesi gibi Fi tarihinde kaldı, Okey ??  
 
Eskilere nokta, Yenilere virgül.
2.12.2022 18:30
3 y yi yok ettiler ALLAH razı olsun. Yeni 3 y ler oluştu artık. Yüz Yılın Yoksulu olduk artık.  
 
S.F.DOĞRUER
2.12.2022 18:25
BAŞIMIZDA TEK ADAM VAR YAPSIN OLSUN BİTSİN.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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