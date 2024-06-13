Markete giren yılan paniğe neden oldu

Düzce'nin Aydınpınar köyünde bir markette yılan görüldüğüne dair vatandaş ihbarı üzerine, Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Marketin içecek dolabının altına gizlenen yılan, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu güvenli bir şekilde çıkartıldı.

Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, “Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu” ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü.