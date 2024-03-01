Marketin çöpe attığı tarihi geçmiş yiyecekler kapışıldı. Ağla sevgili yurdum ağla

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşlar temel besin ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

İstanbul’un İkitelli ilçesinde bir zincir market çalışanı tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri çöpe attı.

“ÇÖP KUTUSUNDAN TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ TOPLADILAR”

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldığı görüntülerde, vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte çöp kutusunun içine girerek çöpe atılan ürünleri toplamak için adeta birbirlerini ezdi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi gözler önüne serdi.