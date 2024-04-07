Marketlerde bir dönem sona erdi! Artık yasak

Kaynak: Dünya
Marketlerde bir dönem sona erdi! Artık yasak
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye gidildi. Etiketlerde artık aroma vericiye dair gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖRSELLER YANILTICI OLMAYACAK

Yönetmeliğe göre, gıda bileşeni yerine üretiminde tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromaya ilişkin gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın ismi tüketicinin rafta ilk bakışta görebileceği bir yere aynı punto, karakter ve stilde yazılacak.

Gıda etiketlerinde de yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

ARTIK O KELİMELER YASAKLI

Tüketicilerin birbiriyle karıştırabileceği, birbirine benzetebileceği gıdalarda, “…tadında”, “…lezzeti”,“…keyfi” gibi ifadeler kullanılmasına izin verilmeyecek.

Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi’ ya da ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine de müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2026'ya kadar değişikliklere uyum sağlaması zorunlu.

Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

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