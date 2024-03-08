Marketlerden irmik diye bakın meğer yıllarca ne almışız. Bize yedirdiklerine bakın

Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerden irmik diye bakın meğer yıllarca ne almışız. Bize yedirdiklerine bakın
Bir marketten satın alınan irmik paketi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Bu olay sonrasında, "Marketlerden irmik diye bakın meğer yıllarca ne almışız. Bize yedirdiklerine bakın" yorumu yapıldı.

Videoda, irmiğe dökülen sıcak su sonrasında irmiğin beklenmedik bir şekilde plastik gibi bir maddeye dönüşmesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Bu görüntüler, kısa süre içinde viral hale gelerek, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Tüketiciler, yaşanan bu durum karşısında şaşkınlıklarını ve kaygılarını dile getirirken, sosyal medya kullanıcılarından “Bu gerçekten irmik mi, yoksa yanlışlıkla duvar kağıdı yapıştırıcısı mı aldınız?” ve “Acaba günlük olarak ne tür gıdalar tüketiyoruz?” gibi tepkiler geldi.

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