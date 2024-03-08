Marketlerden irmik diye bakın meğer yıllarca ne almışız. Bize yedirdiklerine bakın

Bir marketten satın alınan irmik paketi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu. Bu olay sonrasında, "Marketlerden irmik diye bakın meğer yıllarca ne almışız. Bize yedirdiklerine bakın" yorumu yapıldı.