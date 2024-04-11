Marketlerden tek tek toplatılıyor. Ekipler alarma geçti

Almanya’daki Edeka ve Rewe süpermarket zincirlerinde satışa sunulan dondurulmuş suşi ürünleri, salmonella riski nedeniyle geri çağrılıyor.

Özellikle “Natsu Onigiri Füme Somon Wakame” markalı ürünlerin 17/04/2024 son kullanma tarihli partilerinde salmonella bakterisi bulunma ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Şirket, hammadde sağlayıcısından aldığı bilgi üzerine tüketicileri ürünü kullanmamaları konusunda acil olarak bilgilendirdi ve geri çağırma sürecini hızla başlattı.

İlgili ürünün detayları şu şekildedir:

Kaynak: Rewe to go

Ürün Adı: Natsu Onigiri somon füme wakame

Son Kullanım Tarihi: 17/04/2024

Dağıtıcı: Natsu Foods

Ürün paketlerinin arkasında ilgili bilgilerin yer aldığına dikkat çekildi.

Salmonella, insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan ve genellikle kirli su veya gıda yoluyla bulaşan bir bakteri türüdür. Bu enfeksiyon, bağırsak sistemini etkileyerek hastalığa neden olabilir.