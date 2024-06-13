Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar

Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar
Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın Arsız ilçesinde kayısı hasadına başlanırken, ürün tarladan 25 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor. İşçiler, 600 TL ile 700 TL arasında yevmiye alıyor.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 1

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kayısı hasadı başladı.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 2

Arsuz ilçesinde başlayan kayısı hasadının yanında, havası ve toprak yapısıyla çok sayıda ürün de yetişebiliyor.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 3

Kurtbağı Mahallesi’nde çiftçiler, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada hasadı sürdürüyorlar.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 4

İşçiler, litrelerce su tüketerek çalışırken, günde 700 TL yevmiye alıyor. Kayısı, tarladan 25 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 5

Hasattan memnun olduğunu ifade eden 56 yaşındaki Mustafa Kale, “Hatay'ın kayısıda merkezi Kurtbağı Mahallesi ve damak tadını bu kadar iyi veren başka bir lezzet yoktur kayısıda. 30 dönüm arazinin hasadını yapıyoruz. Günlük çalışanların yevmiyesi 600 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Hasat yaklaşık bir ay sürer ve bu sıcaklarda işçi bayağı zorlanıyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin ama fiyat konularında sıkıntılıyız, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İlaç pahalı, gübre pahalı, işçilik pahalı ve şu anda 25 TL ile 30 TL civarında kayısı" diye konuştu.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 6

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, kavurucu sıcakta günlük 15 litre su tüketerek serinlemeye çalıştığını ifade etti.

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Markette 45 tarlada 25 liradan gidiyor. Sıcağın altındaki hasatta 15 litre su içiyorlar 7

Kala, "30 dönüm arazide 300 ağacın olduğunu hesap edersek ortalama olarak 100 kiloluk ağaç da var, bir tonluk ağaç da var. Meyve tutumu olarak ortalama 200 kilo civarında biz hesap ediyoruz. Toplamda 60 ton mahsul hesap ediyoruz. Sabah saat beşte başlıyoruz hasada. Saat dokuzdan, ondan sonra da sıcak artık kendini göstermeye başlıyor. Saat birde bırakıyoruz. O saatten sonra artık çok daha sıcak oluyor, ama şükür yine bu sıcaklar mahsulümüze herhangi bir zarar vermiyor. Buranın rakımı yüksek olduğu için etkili bir şey yok çok şükür. Üstüme de bakacak, olursanız yani ortalama olarak 10 litrenin altında su içen olmaz, ben kendim 15 litre su içerim günde belki de. Haziran'ın ayı gelmesiyle birlikte kayısı hasadı başladı, şu anda devam ediyor. Ortalama olarak bir ay ya da 45 gün süreyle meyve tutumuna göre değişiyor" dedi.

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